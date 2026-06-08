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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fahrradfahrer mit über 2,5 Promille unterwegs

Freudenstadt (ots)

Einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer hat die Polizei am Samstagmittag auf der Bundesstraße 294 bei Lauterbad gestoppt.

Gegen 14:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Radfahrer auf der Lauterbadstraße in Fahrtrichtung Dietersweiler, welcher erhebliche Schlangenlinien fuhr und sich mehrfach neben der Fahrbahn hingesetzt hatte. Der 28-jährige Radfahrer konnte schließlich von Beamten des Polizeireviers Freudenstadt auf der Bundesstraße 294 festgestellt werden. Da der Mann auch hier die gesamte Fahrbahnbreite benötigte, war ein Überholen anderer Verkehrsteilnehmer nicht möglich. Er wurde schließlich angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Daraufhin musste der 28-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Auf die Herausgabe des Fahrrads verzichtete der Mann und war mit der Entsorgung einverstanden.

Promillegrenzwerte für Radfahrer und -fahrerinnen: Radfahrer/-innen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB). Neben einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro, werden Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen. Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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