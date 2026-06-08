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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS
Enzkreis) Simmersfeld
Ersingen - Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Freundenstadt und im Enzkreis

Simmersfeld / Ersingen (ots)

Beamte der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt und der Verkehrspolizei Pforzheim haben jeweils am Freitag und Sonntag Geschwindigkeitsmessungen auf der B294 bei Simmersfeld und auf der B10 bei Ersingen durchgeführt.

Am Freitag, in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr, wurden auf der B294 über 600 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 36 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 100 km/h mit 165 km/h. Ein Lkw-Fahrer fuhr statt der erlaubten 60 km/h mit über 73 km/h. Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld und im Fall des Pkw-Lenkers sogar mit einem Fahrverbot rechnen.

Am Sonntag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr, wurden auf der B10 über 700 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 38 Fahrzeuge mit Überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs. Insgesamt fünf Pkw-Fahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h. Ein Pkw-Lenker war sogar mit 190 km/h unterwegs. Alle fünf Fahrer müssen mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Kontrollen fortgeführt.

Tipps rund um die Verkehrssicherheit erhalten Sie unter folgendem Link: www.gib-acht-im-Verkehr.de

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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