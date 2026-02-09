PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Anhänger entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Mühlacker (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Samstags einen Anhänger entwendet und sind damit unerkannt entkommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendete die Täterschaft zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr einen für den landwirtschaftlichen Verkehr zugelassenen Anhänger, welcher in der Ötisheimer Straße mit einem Sicherung versehen abgestellt worden war. Die Höhe des Schadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mühlacker.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 11:45

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Remchingen (ots) - Im Laufe des Freitags ist in ein Wohnhaus in Nöttingen eingebrochen worden. Die Täter nahmen Wertgegenstände von mehreren tausend Euro ansich. Nach bisherigem Sachstand befand sich die Wohnungsinhaberin außer Haus, als Unbekannte in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr in das in der Lutherstraße gelegene Wohnhaus eindrangen. Über ein ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:22

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

    Pforzheim (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Stiftshofs gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 3:20 Uhr zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 20-jährigen Mitarbeiter einer Diskothek und einer bislang unbekannten, etwa siebenköpfigen ...

    mehr
