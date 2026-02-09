Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Anhänger entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Mühlacker (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Samstags einen Anhänger entwendet und sind damit unerkannt entkommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendete die Täterschaft zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr einen für den landwirtschaftlichen Verkehr zugelassenen Anhänger, welcher in der Ötisheimer Straße mit einem Sicherung versehen abgestellt worden war. Die Höhe des Schadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mühlacker.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell