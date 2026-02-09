Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Im Laufe des Freitags ist in ein Wohnhaus in Nöttingen eingebrochen worden. Die Täter nahmen Wertgegenstände von mehreren tausend Euro ansich.

Nach bisherigem Sachstand befand sich die Wohnungsinhaberin außer Haus, als Unbekannte in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr in das in der Lutherstraße gelegene Wohnhaus eindrangen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen die Täter in das Einfamilienhaus ein und durchwühlen es. Unter anderem nahm die Täterschaft Schmuck und Bargeld ansich. Der Sachschaden liegt geschätzt im niedrigen, fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzten.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell