Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad-Calmbach: Motorradfahrer erleidet bei Unfall tödliche Verletzungen

Bad Wildbad-Calmbach (ots)

Am Donnerstag, 29.06.2023, ereignete sich gegen 16:45 Uhr in Bad Wildbad-Calmbach ein schwerer Verkehrsunfall: Zwei Motorradfahrer befuhren die Bundesstraße 294 von Höfen kommend in Richtung Calmbach, der später in den Unfall verwickelte 24-jährige Lenker eines Honda-Motorrades folgte dem vorausfahrenden Motorrad. Die beiden Motorradfahrer überholten auf der Strecke mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Ungefähr auf Höhe des Ortseingangs Calmbach scherte der Hondafahrer zu einem weiteren Überholvorgang aus, den er jedoch vermutlich aufgrund Gegenverkehrs abbrach und hierzu wieder auf seinen Fahrstreifen einscheren wollte. Hierbei brach das Hinterrad des Motorrades aus, der Lenker des Motorrads verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Ford-SUV, das Motorrad prallte im weiteren Verlauf gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Transporter.

Durch den Zusammenstoß zog sich der gestürzte Motorradlenker schwere Verletzungen zu und verstarb trotz der Bemühungen des Rettungsdienstes noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen unfallbeteiligten Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 17.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumungsarbeiten musste die Bundesstraße bis ca. 19:50 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Unfallsachbearbeitung übernommen.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell