Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Brand einer Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen.

Freudenstadt (ots)

In Brand geraten ist am Montagabend eine Gartenhütte im Freudenstädter Stadtteil Weitingen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet am Montagabend gegen 22:15 Uhr eine Gartenhütte und ein Baum in der Landhausstraße in Brand. Eilig an den Brandort gefahrenen Kräften der Feuerwehr Eutingen/Weitingen gelang es rasch den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 8.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell