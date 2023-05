Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Betrunken einen Unfall verursacht: Führerschein weg

Altensteig (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Samstagabend ein 25-jähriger Mann, nachdem er mit rund 1,9 Promille in Altensteig einen Unfall verursachte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 25-jährige Fahrer eines BMW um 18:35 Uhr die Calwer Straße in Richtung Gaugenwald. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung geriet er in der Folge in der dortigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem BMW und einem entgegenkommenden Skoda. Durch den Aufprall schleuderte der Skoda mehrere Meter nach hinten und kam an der abfallenden Böschung zum Stehen. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.700 Euro. Die 19-jährige Skoda-Fahrerin sowie zwei ihrer drei Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten teilweise mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholvortest vor Ort ergab eine Alkoholisierung von rund 1,9 Promille. Dem 25-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

