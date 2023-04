Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall auf der Autobahn mit verletzten Personen

Pforzheim (ots)

Verletzt worden sind am Donnerstagabend zwei Personen auf der Autobahn 8 bei Pforzheim, nachdem sie an einem Unfallgeschehen beteiligt waren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 41-jähriger VW-Lenker die Bundesautobahn 8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord erkannte der Mann zu spät ein Stauende und fuhr auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Sattelzug auf. Der 41-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit und durch eine Rettungswagenbesatzung schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 62-Jährige Sattelzug-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 43.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

