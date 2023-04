Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen-Singen - Raubüberfall auf Tankstelle

Remchingen-Singen (ots)

Ein maskierter Mann betrat am Freitagabend um 20:29 Uhr den Verkaufsraum einer an der Bundesstraße 10 gelegenen Tankstelle in Remchingen-Singen. Mit einem Messer bedrohte er den Angestellten der Tankstelle, der ihm daraufhin die Tageseinnahmen aushändigte. Der Täter flüchtete zu Fuß mit dem Geld und wurde wie folgt beschrieben: Männlich, Alter aufgrund der Maskierung schwer zu schätzen, normale Statur, schwarze Maske / ähnlich Sturmhaube, blaue Jacke / ähnlich Hoodie, helle Hose, schwarze Schuhe. Verletzt wurde niemand. Trotz der sofortigen Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der Täter nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter (07231) 1864444.

