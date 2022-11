POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Von Fahrbahn abgekommen: Fahrer schwer verletzt

Wurmberg (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 20:50 Uhr ist ein bislang Unbekannter in ein Anwesen in Wurmberg eingestiegen. Nach Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter über eine Balkontür in das Haus in der Klosterwaldstraße und durchwühlten dort Schränke. Neben Bargeld wurden zwei Uhren entwendet. Der Diebstahlschaden wird mit etwa ...

