POL-Pforzheim: (CW) Nagold, B 463 - Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Motorradfahrern

Wildberg (ots) - Bei einem Zusammenstoß in Wildberg am Freitagmittag zwischen einem Pkw und einem Kind ist dieses schwer verletzt worden. Gegen 12:15 Uhr war eine 18-jährige Nissan-Fahrer auf der Gartenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Nach momentanem Stand der Ermittlungen wollte in etwa auf Höhe der Einmündung Frühmeßgarten ein 9-jähriges Kind im ...

mehr