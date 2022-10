Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW, Enzkreis, FDS, PF) Pforzheim - Nacht der Bewerber - erlebe den Polizeiberuf hautnah

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch, 12. Oktober findet bei der Polizei Baden-Württemberg landesweit im Rahmen der Nachwuchsgewinnung die "Nacht der Bewerber - entdecke den Polizeiberuf hautnah" statt.

Auch das Polizeipräsidium Pforzheim, Bahnhofstraße 13, beteiligt sich an der Veranstaltung. Der Zugang zum Veranstaltungsgelände erfolgt über das Rolltor in der Kiehnlestraße. Dort werden Sie am Info-Point empfangen.

Die Veranstaltung an sich ist in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr und richtet sich an alle, die Interesse an einer Ausbildung oder einem Bachelorstudium bei der Polizei Baden-Württemberg haben. Begleitpersonen, z. B. Eltern, sind ebenso mit eingeladen und willkommen.

Die Berufsinteressenten können bei der Veranstaltung Abläufe bei einem Polizeirevier erleben, eine Vorführung der Polizeihundeführerstaffel anschauen, sich über den Einsatz einer Drohne informieren und sich Einblicke ins Einsatztraining verschaffen. Darüber hinaus ist das Tatortzelt der Kriminalpolizei aufgebaut, ein Motorrad der Verkehrspolizei zu sehen und die Beschäftigten der Einstellungsberatung erteilen Informationen rund um den Polizeiberuf.

Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an der Veranstaltung nicht erforderlich.

