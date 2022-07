POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Remchingen (ots) - Mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wurde am Freitagvormittag ein Kradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der B 10 in Wilferdingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes Kleintransporters gegen 9 Uhr die Bundesstraße 10 / Hauptstraße in Remchingen - ...

