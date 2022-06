Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim Mutmaßlicher Ladendieb wird rabiat

Horb am Neckar (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb soll am Dienstagnachmittag in Horb rabiat geworden sein und Zeugen mit einem Messer bedroht haben.

Der 41-jährige Mann steht im Verdacht, gegen 14:15 Uhr in einem Geschäft am Bahnhofplatz ein Paar Schuhe gestohlen zu haben. Im Anschluss sollen er und sein Begleiter vom Verkaufspersonal angesprochen worden sein und daraufhin die Flucht ergriffen haben. Der Begleiter soll ebenfalls Schuhe gestohlen haben. Zeugenangaben zufolge seien die beiden Tatverdächtigen zunächst von zwei Verkäuferinnen verfolgt worden, die durch Rufe auf die Situation aufmerksam gemacht hätten. Als sich daraufhin ein Mann dem 41-Jährigen entgegengestellt habe, sei ihm von jenem ein Schlag versetzt worden und die Tatverdächtigen seien in unterschiedliche Richtungen weitergeflüchtet. Im Bereich des Bahnhofes seien zwei Sicherheitsbedienstete der Deutschen Bahn ebenfalls auf das Geschehen aufmerksam geworden, hätten die Verfolgung des 41-Jährigen aufgenommen und ihn angesprochen beziehungsweise festhalten wollen. Daraufhin soll der Tatverdächtige jedoch ein Messer gezogen, einen der Sicherheitsbediensteten damit bedroht haben und weitergeflüchtet sein. Nachdem die Sicherheitsbediensteten dem 41-Jährigen mit Abstand weiter gefolgt seien, sei es ihnen mithilfe eines weiteren Bahnmitarbeiters schließlich dann doch gelungen, ihn bis zum kurz darauf folgenden Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die hinzugeilten Beamten mussten dem sich widersetzlich zeigenden Mann Handschließen anlegen. Der 41-Jährige trat um sich, sodass die Einsatzkräfte ihn vorübergehend auf dem Boden fixieren mussten. Nachdem Verstärkung eintraf, brachten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen zunächst zum Polizeirevier, wo er in der Zelle randalierte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der 41-Jährige in der Folge dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Während einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen wurde auch der mutmaßliche Begleiter des 41-Jährigen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Sabine Mayländer, Staatsanwaltschaft Rottweil

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim

