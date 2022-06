POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach Stein - Absolut fahruntüchtig unterwegs

Pforzheim (ots) - In mindestens fünf Gartenhütten eingedrungen sind noch unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pforzheim. Die Einbrecher verschafften sich zumeist gewaltsam Zutritt in die Gartenhütten, die sich im Feld- beziehungsweise Garten- und Wiesengebiet zwischen Würm und Hohenwart sowie am südwestlichen Würmer Ortsrand befinden. Einmal ...

mehr