Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Mühlacker (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 sind am Mittwochmorgen zwei Personen schwer verletzt worden.

Eine 52-jährige Ford-Fahrerin war gegen 08.50 Uhr auf der Kreisstraße 4506 in Richtung Bundesstraße 10 unterwegs. An der Ampelanlage beabsichtigte die 52-Jährige nach links auf die Bundesstraße 10 in Richtung Pforzheim abzubiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 83-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 10 in Richtung Illingen und missachtete in der Folge offenbar das für ihn geltende Rotlicht. Bei der folgenden Kollision wurden beide Pkw-Lenker schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell