POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unsichere Fahrweise unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Remchingen (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Sonntagmorgen zwischen 2 und 8 Uhr in Remchingen-Singen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Wohngebäude in der Marktstraße und entwendeten daraus nach derzeitigen Informationen einen Geldbeutel, in dem sich etwa 100 Euro Bargeld befanden. An dem Anwesen entstand nach ...

