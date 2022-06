POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Autofahrer mit über zwei Promille gestoppt

Keltern (ots) - Ein 25-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Keltern-Dietlingen von der Fahrbahn abgekommen und hat hierdurch einen Verkehrsunfall verursacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer gegen 4 Uhr die Östliche Friedrichstraße in Dietlingen in Richtung Pforzheim. Kurz vor dem Ortsausgang kam er aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und ...

