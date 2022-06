Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Remchingen (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Sonntagmorgen zwischen 2 und 8 Uhr in Remchingen-Singen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Wohngebäude in der Marktstraße und entwendeten daraus nach derzeitigen Informationen einen Geldbeutel, in dem sich etwa 100 Euro Bargeld befanden. An dem Anwesen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

