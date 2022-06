Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrüger nutzen Messenger-Dienst WhatsApp

Pforzheim (ots)

Erneut gelungen ist es Betrügern am Donnerstag einen älteren Mann aus Pforzheim mit einer inzwischen gängigen Betrugsmasche hereinzulegen.

Der Mann erhielt zunächst bereits vergangenen Dienstag eine WhatsApp-Nachricht seines vermeintlichen Sohnes auf sein Mobiltelefon, in welchem dieser mitteilte, dass er eine neue Handynummer habe. Der Geschädigte wurde aufgefordert diese angeblich neue Nummer abzuspeichern, was dieser auch tat. In der Folge wurde der Geschädigte aufgefordert einen vierstelligen Betrag auf ein Konto zu überweisen. Dieser Aufforderung kam das Opfer nach. Der Betrug flog auf, als der tatsächliche Sohn des Geschädigten diesen am Freitag aufsuchte.

Das Polizeipräsidium Pforzheim weist deshalb erneut auf folgende Verhaltenstipps bei entsprechenden Telefonnachrichten hin:

- Gehen Sie sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern um.

- Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

