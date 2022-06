POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Elektrofahrrad aus Gartenhaus entwendet

Pforzheim (ots) - Zugeschlagen haben noch unbekannte Metalldiebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Pforzheim-Büchenbronn. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle einer Firma in der Robert-Bosch-Straße. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen palettenweise Bronzebänder im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zum Abtransport des Diebesguts dürften die Einbrecher einen Lastwagen ...

mehr