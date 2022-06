Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Kontrolle nach auffälliger Fahrweise

Straubenhardt (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Neuenbürg kontrollierten am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, einen 59-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, der in Richtung eines Einkaufsmarktes unterwegs war und aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in den Fokus der Beamten geriet. Während der Kontrolle auf einem Parkplatz in der Max-Planck-Straße nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Der 59-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

