Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vermögensabschöpfung

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 19. Mai 2022 kontrollierte eine Streife auf dem Hauptbahnhof Magdeburg eine 34-jährige Reisende. Die sich anschließende Abfrage ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Demnach verfügte das Amtsgericht Hildesheim bereits im Jahr 2018 aufgrund eines Betruges die Einziehung von 279,25 Euro oder anderen Vermögenswerten. Hinzu kamen noch Verfahrenskosten in Höhe von 98,50 Euro. Die Deutsche wurde darüber in Kenntnis gesetzt und in die Dienst-räume auf Bahnsteig 1 gebeten. Hier rief sie ihren Ehemann an, der ihr aus der Patsche half. Er brachte das Geld in Höhe von 377,75 Euro zur Dienststelle und übergab es den Bundespolizisten. Anschließend konnte er seine Frau wieder mit nach Hause nehmen.

