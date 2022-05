Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Pforzheim (ots)

Beide Fahrer von Pedelecs haben sich bei einem Zusammenstoß am Enzufer heute Morgen verletzt.

Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer den an der Enz verlaufenden Fußgängerweg, welcher ebenfalls für Radfahrer zugelassen ist, in nordöstliche Richtung. Hinter dem Stadtzentrum kreuzt sich dieser Weg mit einem ebenfalls für Radfahrer zulässigen Weg. Diesen befuhr ein 26-Jähriger, ebenfalls mit seinem Pedelec. Bei anschließender Kollision im Kreuzungsbereich, kamen beide Fahrer zu Fall. Der 19-Jähriger musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 26-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon. An den Rädern entstand ein Gesamtschadenssumme in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

