Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mühlacker-Lienzingen: Durch riskanten Überholvorgang eines Motorrades wird anderer Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

Enzkreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:06 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1134 zwischen Mühlacker-Lienzingen und Maulbronn-Zaisersweiher ein folgenschwerer Unfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht: Ein bislang unbekanntes Motorrad befuhr die Landstraße von Lienzingen kommend in Richtung Zaisersweiher. Vor einer leichten Rechtskurve bei dem die Straße auch über eine Kuppe führt überholte dieses Motorrad einen Pkw und übersah bei diesem Überholvorgang den 49-jährigen Kawasaki-Lenker, der die Strecke seinerseits in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Lienzingen befuhr. Der Kawasakifahrer musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden dem anderen Motorrad ausweichen, geriet hierbei in den Grünstreifen wo seine Kawasaki ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam der Kawasaki-Lenker mit seinem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und kam nach Sturz im Straßengraben zum Stillstand. Das überholende Motorrad setzte seine Fahrt einfach fort. Die Besatzung eines dem geschädigten Motorradfahrer zufälligerweise folgenden Rettungswagen übernahm unverzüglich die Versorgung des Kawasakilenkers, der mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht wurde. Der Schaden an der Kawasaki wird derzeit auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle befragte Verkehrsteilnehmer konnten zum unfallverursachenden Motorrad bislang keine Angaben machen. Das Polizeirevier Mühlacker hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen und bittet Unfallzeugen, insbesondere den oder die Insassen des vom Unfallverursacher überholten Pkw, die Angaben zum unfallverursachenden Motorrad machen können sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell