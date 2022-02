Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Sachbeschädigung an Geschäft

Velen (ots)

Beschädigt haben Unbekannte eine Schaufensterscheibe in Velen. Der Tatort liegt an der Straße "Am Tiergarten", die Tatzeit zwischen Freitag, 11.02., 12.00 Uhr, und Dienstag, 15.02., 15.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

