POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - 10.000 EUR Sachschaden

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 18:10 Uhr an der Kreuzung Albert-Bassermann-Straße / Rennerswald. Eine 54-Jährige Nissan-Fahrerin befuhr die Albert-Bassermann-Straße in Fahrtrichtung "real-Markt" und übersah an der Kreuzung zur Straße "Rennerswald" einen 61-Jährigen Opel-Fahrer, welcher vorfahrtsberechtigt in Fahrtrichtung der Straße "Traumannswald" unterwegs war. Beide Autos kollidierten miteinander. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei rund 10.000 EUR.

