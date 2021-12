Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: versuchter Einbruch in Apotheke - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in P2 einzubrechen. Vermutlich im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 03:30 Uhr versuchten die Unbekannten eine Zugangstür zum Verkaufsraum einzutreten. Die Tür hielt jedoch Stand, sodass die Täter ohne Diebesgut flüchten mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Geräusche festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 12580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell