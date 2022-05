Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit Kraftradfahrer und Fußgängerin - 73-Jährige wird schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein Kraftradfahrer eine querende Fußgängerin gestreift. Diese war im Anschluss an den Anstoß zu Boden gefallen und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 53-jährige Fahrer mit seiner Yamaha, gegen 07:40 Uhr, die Arlingerstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Als sich der Verkehr staute, fuhr der Kraftradfahrer mit geringer Geschwindigkeit links an den verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen vorbei und stieß auf Höhe der Hochfirststraße mit einer 73-Jährigen zusammen. Diese war offenbar zuvor zwischen den in Richtung Innenstadt stehenden Fahrzeugen hindurchgelaufen. Der Kraftradfahrer wurde nicht verletzt. Am Motorrad entstand offensichtlich auch kein Sachschaden.

