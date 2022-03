LPI-GTH: Kellereinbruch

Gotha (ots) - Am Freitag gegen 22:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in die Erfurter Landstraße in Gotha gerufen. Ein 45jähriger Hausbewohner zündete ein Feuer in einem Metallbehälter an. In einem unbeobachteten Moment griff das Feuer auf einen Sonnenschirm und dann fort folgend auf die Hausfassade über. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr Gotha schon am Löschen. Personen wurden nicht verletzt. Es ...

