Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer unter Alkohol

Roßleben (ots)

Ohne Licht, aber unter Alkoholeinfluss, wurde am Samstagabend in der Ziegelrodaer Straße in Roßleben ein Radfahrer festgestellt. Ein Alkomatentest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst

