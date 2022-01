Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

Greußen (ots)

Zwei Reifen eines Audi wurden durch Unbekannte in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in der Erfurter Straße in Greußen zerstochen. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell