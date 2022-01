Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin angefahren

Nordhausen (ots)

Am Freitag, gegen 8 Uhr, beabsichtigte eine 17-jährige Fußgängerin die Straße der Genossenschaften zu überqueren. Als sie hinter einem haltenden Auto auf die Straße trat, stieß sie gegen den Mercedes Vito, dessen 41-jähriger Fahrer aus Richtung Salza gefahren kam. Die Jugendliche verletzte sich leicht am Bein und wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

