Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Sondershausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer am Donnerstagabend, als er zu seinem Mercedes A 170 zurückkehrte. Am Mercedes war der Außenspiegel an der Fahrerseite abgerissen, Kratzer und weitere Beschädigungen an der Fahrerseite waren zu sehen. Das Auto stand zwischen 8 und 18.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Cannabichstraße 1. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum Verursacher, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

