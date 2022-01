Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe eingeschlagen

Mühlhausen (ots)

Unbekannte schlugen am Donnerstag, zwischen 15 und 16 Uhr, auf einem Waldweg Am Stadtwald, die Seitenscheibe der Fahrertür eines geparkten BMW ein. Aus dem Auto erbeuteten der oder die Täter eine Ledergeldbörse mit persönlichen Dokumenten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hunderte Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

