Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kopfsteinpflaster wird zum Verhängnis

Nordhausen (ots)

Zwei Autos stießen am Donnerstagnachmittag auf dem Stresemannring zusammen. Ein 37-jähriger Autofahrer befuhr den Ring mit seinem Ford Focus in Richtung Hallesche Straße. In einer Kurve geriet er auf dem nassen Kopfsteinpflaster ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Zafira. Die 54-jährige Opelfahrerin und der Fahrer im Ford blieben unverletzt. Beide Autos wurden beschädigt.

