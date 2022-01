Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlägerei vor Dönerimbiss

Mühlhausen (ots)

Krankenhausreif soll ein 32-jähriger Mann aus Afghanistan am Donnerstagnachmittag in der Karl-Marx-Straße einen Landsmann geschlagen haben. Gegen 15.20 Uhr passte er den 31-Jährigen ab, der von einer Auslieferung für einen Dönerimbiss zurückkam. Beide lieferten sich zunächst ein Wortgefecht, in Folge dessen der Tatverdächtige auf sein Opfer einschlug. Der 31-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter aus dem Staub gemacht. Er konnte wenig später ermittelt werden. Zu den Hintergründen der Tat wird ermittelt.

