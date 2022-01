Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb wehrt sich

Nordhausen (ots)

Ein aggressiver Ladendieb wurde der Polizei am Freitagabend aus einem Discounter in der Wilhelm-Raabe Straße gemeldet. Der 24-jährige Deutsche stahl dort gegen 20.45 Uhr Lebensmittel. Ein Ladendetektiv konnte den Diebstahl beobachten und sprach den Dieb nach Verlassen des Kassenbereiches an. Da Dieser die Flucht ergreifen wollte, wurde er durch den Detektiv festgehalten. Es entwickelte sich eine Rangelei, in dessen Folge der Ladendetektiv unter anderem einen Schlag in das Gesicht bekam. Weiterhin kam es zu Bedrohungen und Beleidigungen. Schließlich gelang es, den Dieb zu überwältigen.

Bei der Überprüfung der Personalien des 24-jährigen durch die Polizei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl mit einer geringen Geldstrafe vorliegt. Der haftbefreiende Betrag konnte erbracht werden.

Der junge Mann muss sich nun unter anderem wegen räuberischem Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell