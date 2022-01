Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall in der Sackgasse

Ringleben (ots)

Am Samstagabend fuhr ein VW Fahrer die ehemalige Straße von Ringleben in Richtung Ichstedt. Dass diese seit etwa einem Jahr in einer Sackgasse endet, merkte der 38-jährige zu spät. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von über 5000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von über 10.000 Euro

