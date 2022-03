Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom Donnerstagabend bis Freitagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Paul-Löbe-Straße in Ilmenau aufgebrochen. Der oder die Unbekannten entwendeten in der Folge Zigaretten und Bargeld im Wert von ca. 1000,- Euro und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3000,- Euro. Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Bezugsnummer 0052424/2022 entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell