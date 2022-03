Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Zeugen gesucht

Alkersleben (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom Montag, 28.02.22, 18.00 Uhr bis Freitag, 04.03.22, 16.30 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe des Feuerwehrgerätehauses in der Arnstädter Straße in Alkersleben einzuwerfen, um sich Zutritt zum Inneren des Gebäudes zu verschaffen. Da dies misslang, versuchten der oder die Unbekannten gewaltsam ein daneben befindliches Fenster aufzuhebeln. Da auch dies scheiterte flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an den Fensterscheiben beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0052581/2022entgegen. (dl)

