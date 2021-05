Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahren unter Drogeneinfluss in Sundern-Amecke

Sundern (ots)

Ein 32jähriger Mann aus Neuenrade wurde in Sundern-Amecke am Freitag, 14.05.2021, 15.30 Uhr wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten und überprüft. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Missbrauch von Betäubungsmitteln (Cannabis). In dem Fahrzeug konnten entsprechende Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. (Wie)

