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Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand im Schwalbenweg in Ludwigshafen-Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

(LB) Am 27.05.2026 um 20:56 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in den Schwalbenweg im Stadtteil Friesenheim alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass angebranntes Essen zu einer starken Verrauchung der Wohnung geführt hatte. Der Bewohner befand sich noch in der Wohnung und wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Anschließend wurde er dem Rettungsdienst übergeben und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert.

Angrenzende Räumlichkeiten wurden im weiteren Verlauf kontrolliert und teilweise entraucht. Die betroffene Wohnung bleibt mit leichten Einschränkungen weiterhin bewohnbar.

Dank des ausgelösten Rauchmelders sowie des aufmerksamen Handelns der Nachbarn konnte in diesem Fall ein größerer Schaden verhindert werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 16 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und die Polizei.

Weitere Informationen zu Rauchmeldern finden Sie bei der Initiative "Rauchmelder retten Leben" unter https://www.rauchmelder-lebensretter.de/ und auf der Webseite der Feuerwehr Ludwigshafen unter https://ludwigshafen.de/verwaltung-politik/stadtverwaltung-rathaus/verwaltung/1-22-feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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