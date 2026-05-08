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Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

(JH) Am 07.05.2026 um 01:18 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in die Weinbietstraße nach Ludwigshafen-Mundenheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Zimmerbrand im 2. OG des Gebäudes vor. Es wurden umgehend Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit mehreren Brandbekämpfungstrupps konnte die Brandstelle rasch unter Kontrolle gebracht und die Personensuche durchgeführt werden. Der betroffene Mieter befand sich schon außerhalb der Wohnung und wurde von der Polizei betreut. Weitere Personen befanden sich nicht in der Brandwohnung. Angrenzende Wohnungen und Räumlichkeiten wurden im Anschluss kontrolliert und teilweise entraucht.

Der Mieter wurde vom Rettungsdienst gesichtet, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Wohnung ist, außer dem Brandraum, weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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