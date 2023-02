Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand einer Dehnungsfuge Sternstraße, Ludwigshafen Stadtteil Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

FB. Am Sonntag 20.02.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 03:30 Uhr zu einem Brandgeruch in einer Wohnung in die Sternstraße, Ludwigshafen Friesenheim alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Brandgeruch innerhalb einer Wohneinheit wahrnehmbar. Die Erkundung ergab, dass ein Brand in einer Dehnungsfuge zwischen zwei Wohn- und Geschäftshäusern ursächlich hierfür war.

Die beiden Gebäude wurden zeitweise geräumt und die Schadstoffkonzentrationen in den betreffenden Nutzungseinheiten gemessen. Messungen innerhalb der Gebäude ergaben keine gesundheitsgefährdeten Konzentrationen.

Vorsorglich wurden die Bewohner dem Rettungsdienst vorgestellt, es wurde niemand verletzt.

Auf Grund des Einsatzes kam es im Bereich der Sternstraße zu Einschränkungen des Linienbusverkehrs.

Um an den Brandherd zu gelangen waren umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Unter anderem mussten Öffnungen in den Wänden der Gebäude geschaffen werden um Löschmittel gezielt an den Brandherd zu bringen.

Im Einsatz waren neben 7 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen auch der Rettungsdienst und die RNV. Der Einsatz war um 10:28 Uhr beendet.

Personenschäden gab es keine. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die TWL Ludwigshafen und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell