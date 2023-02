Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Einsatzreicher Faschingssamstag für die Feuerwehr

Ludwigshafen (ots)

(SB) Am Samstag den 18.02.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18.03 Uhr zu einem Rauchwarnmelder in den Stadtteil Gartenstadt alarmiert. Vor Ort konnte jedoch kein piepsender Melder mehr festgestellt werden. Um 18.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem PKW-Unfall auf die A 65 alarmiert. Verunfallt waren zwei Fahrzeuge mit vier beteiligten Personen. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und die Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Drei Unfallbeteiligte wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Um 18.32 Uhr folgte, noch während des Einsatzes auf der Autobahn, eine Alarmierung durch eine Brandmeldeanlage in einer Notunterkunft in der Wattstraße. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte eine Verrauchung im Küchenbereich festgestellt. Die Ursache hierfür war angebranntes Essen. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr belüftet und konnte somit für die Nutzung wieder freigegeben werden. Der Einsatz war um 19:01 Uhr beendet. Um 19:03 Uhr wurde der Feuerwehr ein Kellerbrand in der Sudermannstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine massive Rauchentwicklung aus dem Keller festgestellt. Die Bewohner hatten das Haus schon vor Eintreffen der Feuerwehr vorbildlich verlassen. Das Feuer war um 19:27 Uhr gelöscht. Umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Aufgrund des Brandschadens musste die TWL-Strom die Stromzufuhr des Hauses deaktivieren. Die Hausverwaltung war vor Ort und kümmert sich um eine Ersatzunterkunft für die betroffenen Mieter. Der Einsatz war um 20:36 Uhr beendet. Im Einsatz waren 5 Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Um 19:52 Uhr wurde die Feuerwehr durch einen automatische Brandmeldeanlage in ein Wohnheim für betreute Menschen im Stadtteil Süd alarmiert. Beim Eintreffen und der ersten Erkundung vor Ort war eine Verrauchung im gesamten 1.Obergeschoss festzustellen. Daraufhin wurden die SEG Schnelleinsatzgruppen der Sanitätsorganisationen alarmiert. Die Feuerwehr leitete eine Teilräumung des Gebäudes ein und verbrachte die Bewohner in einen sicheren Bereich im Erdgeschoss der Einrichtung. Die Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr betreut. Umfangreiche Belüftungsmaßnahmen wurden durchgeführt und um 20:37 Uhr konnte die Ursache der Verrauchung festgestellt werden. Eine angebrannte Pizza in einem Ofen war hier ursächlich der Auslösegrund. Der Einsatz war um 21:43 Uhr beendet. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen, die SEG mit 4 Fahrzeugen, LNA (Leitender Notarzt), ORGL (Organisatorischer Leiter), sowie die Polizei. Um 20:16 Uhr wurde in der Rheinstraße im Stadtteil Oppau ein weit sichtbarer Feuerschein gemeldet. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Oppau zu dieser Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen PKW Brand vor welche auf andere Fahrzeuge und Gegenstände sich weiter ausbreitete. Die Freiwillige Feuerwehr Maudach wurde daraufhin zu Unterstützung der Kräfte ebenfalls in die Rheinstraße entsendet. Der Einsatz war um 21:47 beendet. Die Feuerwehr war hier mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften unterwegs. Um 20:36 Uhr wurde der Feuerwehr ein abgebrochener größerer Ast im Stadtteil Süd gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Maudach rückte daraufhin zu dieser Einsatzstelle aus und führte Sicherungsmaßnahmen durch. Um 22:05 Uhr rückten die Einsatzkräfte noch zu einer Notfalltüröffnung in den Stadtteil Gartenstadt aus.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell