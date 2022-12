Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Rauchwarnmelder Röntgenstraße Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am 06.12.2022 um 21:56 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Röntgenstraße alarmiert. Der Rauchwarnmelder in einer Wohnung hatte ausgelöst und aufmerksame Bürger berichteten diese Signalisierung der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen über den Notruf 112. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster im 2. OG in eines Wohnblocks sichtbar. Unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten. Während der Maßnahmen wurde eine Person vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ursache der Verrauchung war angebranntes Essen in der Küche. Nach den Belüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung wieder uneingeschränkt genutzt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Kräften, die Polizei, der Rettungsdienst mit Organisatorischem Leiter und dem Leitendem Notarzt.

