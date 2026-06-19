THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: 30 Jahre Landesverband Sachsen, Thüringen

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Altenburg (ots)

Der THW-Landesverband Sachsen, Thüringen blickt in diesem Jahr auf 30 Jahre erfolgrei-cher Aufbauarbeit, tausende Einsätze und die stetige Weiterentwicklung zurück. Seit seiner Gründung am 28. Juni 1996 hat sich das Technische Hilfswerk von einer noch jungen Orga-nisation in den beiden Bundesländern zu einer unverzichtbaren Säule des Katastrophen- und Zivilschutzes entwickelt.

Die ersten Jahre waren geprägt vom Aufbau leistungsfähiger Strukturen und der Einbindung der THW-Ortsverbände in die Gefahrenabwehr der Länder Sachsen und Thüringen. Der Schwerpunkt lag damals auf dem Katastrophenschutz: Hochwasser, Stürme, Waldbrände und schwere Unglücksfälle forderten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer immer wieder heraus, in der örtlichen Gefahrenabwehr und in Großschadenslagen. Allen in Erinne-rung ist das Hochwasser 2002 an der Elbe, eine der ersten großen Einsatzherausforderungen für den noch jungen Landesverband und seine Ehrenamtlichen. Der letzte Großeinsatz, der die Ehrenamtlichen des Landesverbandes intensiv gefordert hat, war der Hauseinsturz nach der Gastexplosion in Görlitz.

Wie alles begann:

Nach dem Fall der Mauer waren sich die Bundesländer schnell einig, dass das Technische Hilfswerk auch in Ostdeutschland aufgebaut wird. Mit dem Erlass des Bundesinnenministe-riums 1991 war der Weg frei für Gründungen von THW-Ortsverbänden. Der erste Ortsver-band in Thüringen ist Erfurt (*29.06.1991), in Sachsen Görlitz (*08.11.1991). Diesen jungen Einheiten stand erfahrene Hilfe aus den alten Bundesländern als Paten zur Verfügung, und zwar für Thüringen Hessen und für Sachsen Bayern. Olaf Praetsch vom Ortsverband Grimma erinnert sich: "Für unsere erste Ausstattung wurden Lager im Westen leergemacht. Wir bekamen Bundeswehrpullover, mit THW-Aufnähern." Praetsch und weitere Kameraden wie Silvio Volkmann vom Ortsverband Suhl und Ingo Götz vom Ortsverband Erfurt haben die Entwicklung des THW in Sachsen und Thüringen von Anfang an mitgestaltet. "Das Wichtigste zu Beginn war die Ausbildung, Abstützen, Aussteifen, Dinge, die wir aus der Zivilverteidigung kannten.", ergänzt Volkmann. "Wir konnten damals richtig gestalten, weil alle ein Ziel verfolgt haben: Wir müssen hier was aufbauen, was funktioniert." Und Götz ist sich sicher: "Das THW hat uns damals über Ost und West verbunden".

1996 ist es dann soweit: mit einem Festakt im Residenzschloss Altenburg wird der Landes-verband Sachsen, Thüringen gegründet. Aus der Obhut der Paten entlassen, werden die bis Ende 1995 gegründeten 22 THW-Ortsverbände nun organisatorisch zu einer eigenständen Einheit zusammengefasst.

Erfahrung, die Zukunft schafft:

Heute zählt der Landesverband Sachsen, Thüringen 34 Ortsverbände, in denen sich rund 3.500 Ehrenamtliche aller Altersgruppen engagieren. Sie verfügen über moderne Technik und hochspezialisierte Fähigkeiten - von der Bergung und Infrastrukturversorgung über die Wassergefahrenabwehr bis hin zur Ortung Verschütteter. Ein weiterer Schwerpunkt hier ist die Jugendarbeit. Zum Landesverband gehören weiterhin hauptamtliche Strukturen, und zwar vier Regionalstellen in Chemnitz, Dresden, Erfurt und Leipzig, ein Logistikzentrum in Nohra sowie die Dienststelle der Landesbeauftragten in Altenburg. Drei Jahrzehnte nach seiner Gründung steht der Landesverband Sachsen, Thüringen erneut vor einem Wandel. Während in den 1990er-Jahren der Aufbau des Katastrophenschutzes im Mittelpunkt stand, rückt heute der Zivilschutz wieder stärker in den Fokus. Angesichts ver-änderter sicherheitspolitischer Rahmenbedingungen gewinnt der Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall zunehmend an Bedeutung. Damit schließt sich ein Kreis zur ursprüngli-chen Idee der Gründung des THW im Jahr 1950: dem Schutz und der Unterstützung der Bevölkerung in Krisen- und Notlagen.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Mit seinen Fach-leuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Eu-ropäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen.

Mehr Infos finden Sie hier:

Internet: thw-sachsen-thueringen.de face-book.com/ths.sachsen.thueringen.de instagram.com/thw.lv.snth.de

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