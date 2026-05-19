THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: THW-Einsatz nach Hauseinsturz in Görlitz

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Altenburg/Görlitz (ots)

In der Innenstadt von Görlitz ist gestern ein Mehrfamilienwohnhaus eingestürzt. Seit 18 Uhr ist das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Von Anfang an war der Ortsverband Görlitz im Volleinsatz. Zügig wurden mehrere Fachgruppen Ortung und Räumen aus dem Landesverband Sachsen, Thüringen alarmiert. Auch ein Baufachberater und ein Trupp Einsatzstellensicherungsystem (ESS) sind im Einsatz. Ablösung erhalten wir im Bereich Ortung in Kürze aus den Landesverbänden Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bayern. Aktuell sind rund 45 THW-Kräfte im Einsatz.

Drei Menschen werden derzeit noch vermisst, mit Wärmebildkameras werden die Trümmer durch unsere technische Ortung durchsucht. Zur Absicherung werden umliegende Gebäude mit Sensoren überwacht, das machen der Baufachberater und der Trupp ESS. Zehn Häuser sind evakuiert. Weiterhin besteht Gefahr durch austretendes Gas. Zuerst konnte die Einsatzstelle nicht betreten werden. Die Lage ist nach wie unübersichtlich und dynamisch. Unsere Einsatzkräfte sind aktuell hohen psychischen Belastungen ausgesetzt, daher ist auch ein Einsatznachsorgeteam (ENT) eingeplant. Im Einsatz sind/waren mit Stand heute 8:00 Uhr die Ortsverbände Bautzen, Dresden, Görlitz, Kamenz, Reichenbach, Zittau und Zwickau. Ein Einsatzende ist nicht abzusehen.

Weitere Infos zu den Einsatzeinheiten des Technischen Hilfswerks finden Sie hier: Technische Ortung: https://www.thw.de/SharedDocs/Einheiten/DE/011_fgro.html Räumen: https://www.thw.de/SharedDocs/Einheiten/DE/010_fgrr.html ESS: https://www.thw.de/SharedDocs/Einheiten/DE/014_tress.html

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