Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung der BAB 65 nach Verkehrsunfall

Haßloch (ots)

Am 23.12.2025 um 20:49 h kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Ein 14 jähriger Jugendlicher überquerte, kurz nach der AS Haßloch, bei völliger Dunkelheit die BAB 65 mit einem E-Scooter in Richtung Meckenheim. Eine 41 jährige Polizeibeamtin, welche gerade auf dem Weg zu einem Einsatz war, befuhr in diesem Moment mit ihrem Dienstfahrzeug die rechte Fahrspur. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver konnte diese einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Jugendliche erlitt durch den Aufprall diverse Frakturen am linken Bein und wurde in die BGU verbracht. Die BAB 65 in Richtung Ludwigshafen musste zwecks Unfallaufnahme von 21:10 h - 22:54 h voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Haßloch abgeleitet.

